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Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше

04 февраля 2020 07:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой посещает Добруш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше-1

Глава государства ознакомится с реализацией инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». В 2012 году здесь начали строить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Планка по объему производства поставлена высокая – 200 тысяч тонн картона в год.

Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше-4

Ожидалось, что уже в 2015 году завод запустят. Однако генподрядчик, в качестве которого выступала китайская компания, неоднократно срывала сроки. Из-за чего контракт с ней был расторгнут. Проект так и не завершен. В 2019 году Совет министров утвердил схему его завершения. Для завершения работ необходимо 83 миллиона долларов. Выделит ли государство эти деньги? Вероятно сегодня вопрос и решится.

Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше-7

Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше-9

Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше-11

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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