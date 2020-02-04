Александр Лукашенко 4 февраля с рабочей поездкой находится в Добруше

Глава государства ознакомится с реализацией инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». В 2012 году здесь начали строить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Планка по объему производства поставлена высокая – 200 тысяч тонн картона в год.

Ожидалось, что уже в 2015 году завод запустят. Однако генподрядчик, в качестве которого выступала китайская компания, неоднократно срывала сроки. Из-за чего контракт с ней был расторгнут. Проект так и не завершен. В 2019 году Совет министров утвердил схему его завершения. Для завершения работ необходимо 83 миллиона долларов. Выделит ли государство эти деньги? Вероятно сегодня вопрос и решится.