Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»

Новости Беларуси. 22 июня. К этой дате у белорусов особое отношение. Из года в год центром памятных мероприятий становится Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот и сегодня в четыре утра, спустя 75 мирных лет после чудовищных событий, в мемориальном комплексе собрались сотни людей, чтобы вспомнить и почтить. Рядом был и Президент. Вообще, этот день глава государства полностью посвятил областному городу. В рабочем графике – сразу несколько точек.

Даже сейчас Александр Лукашенко общается с активом Брестской области. Такой формат не новый. Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилев. Все темы в одном материале Не так давно подобный разговор проходил с представителями Гродненской и Могилевской областей. Александр Лукашенко: мы должны, особенно здесь, в Гродненской области, как привыкли наши люди, зарабатывать все своим трудом На встречу приглашают руководителей предприятий, организаций, представителей власти всех уровней – всех тех, кто знает, какими проблемами дышит регион.

Сегодня с брестчанами обсуждают занятость в малых городах, положение дел в сельском хозяйстве и промышленности. Корреспондент Алена Сырова вышла на прямую связь со студией. Алена Сырова, корреспондент:

Длинный рабочий день главы государства в Бресте продолжается. В разгаре совещание с активом области, которое проходит в здании исполкома. Там собрались около 300 человек, все это представители различных предприятий, которые работают в этом регионе, руководители различных калибров – люди, которые так или иначе влияют на жизнь области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За 25 лет нашего суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытаются подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба.

Но цифры ведь не обманешь, а они красноречиво свидетельствуют об обратном. Объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров возрос почти в 7 раз – до 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Появились абсолютно новые крупные промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности (губернатор об этом только что говорил). Дополнительный импульс получила деревообработка. При этом многие из таких предприятий – частной формы собственности.