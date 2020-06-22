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Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»

22 июня 2020 17:15
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Новости Беларуси. 22 июня. К этой дате у белорусов особое отношение. Из года в год центром памятных мероприятий становится Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и сегодня в четыре утра, спустя 75 мирных лет после чудовищных событий, в мемориальном комплексе собрались сотни людей, чтобы вспомнить и почтить. Рядом был и Президент. Вообще, этот день глава государства полностью посвятил областному городу. В рабочем графике – сразу несколько точек.

Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»-1

Даже сейчас Александр Лукашенко общается с активом Брестской области. Такой формат не новый.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилев. Все темы в одном материале

Не так давно подобный разговор проходил с представителями Гродненской и Могилевской областей.

Александр Лукашенко: мы должны, особенно здесь, в Гродненской области, как привыкли наши люди, зарабатывать все своим трудом

На встречу приглашают руководителей предприятий, организаций, представителей власти всех уровней – всех тех, кто знает, какими проблемами дышит регион.

Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»-4

Сегодня с брестчанами обсуждают занятость в малых городах, положение дел в сельском хозяйстве и промышленности.

Корреспондент Алена Сырова вышла на прямую связь со студией.

Алена Сырова, корреспондент:
Длинный рабочий день главы государства в Бресте продолжается. В разгаре совещание с активом области, которое проходит в здании исполкома. Там собрались около 300 человек, все это представители различных предприятий, которые работают в этом регионе, руководители различных калибров – люди, которые так или иначе влияют на жизнь области.

Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За 25 лет нашего суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно.

Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытаются подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба.

Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»-10

Но цифры ведь не обманешь, а они красноречиво свидетельствуют об обратном. Объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров возрос почти в 7 раз – до 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Появились абсолютно новые крупные промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности (губернатор об этом только что говорил). Дополнительный импульс получила деревообработка. При этом многие из таких предприятий – частной формы собственности.

Президент Беларуси: «Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб»-13

Нас некоторые обвиняют, говорят, мол, мы тут бизнес, частный прежде всего, зажимаем, не даем развиваться, от нас инвесторы шарахаются. Вы знаете, у нас есть много примеров (я не хочу тут назвать фамилии, губернатор также лучшие предприятия назвал). Это правда: мы сделали все абсолютно цивилизованно, создали условия. Бизнес, который хотел развиваться, и компетенции у людей, которые им занимались, были – этот бизнес не погиб. Мы поддерживали как частной, так и государственной формы собственности предприятия. Бизнес, который честно работает на благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать.

Я хочу повторить, это принципиальное на будущее, чтобы вы понимали: который работает во благо нашей страны и народа.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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