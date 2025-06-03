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Орбан: решение конфликта в Украине должно быть частью сделки между РФ и США

03 июня 2025 08:12
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Орбан: решение конфликта в Украине должно быть частью сделки между РФ и США-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что разрешение конфликта в Украине возможно только в рамках российско-американского соглашения, а не посредством прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что мирное соглашение будет охватывать вопросы, связанные с территорией, границами, торговлей, энергетикой и расширением НАТО.

Орбан заметил, что Украина не обладает достаточными силами, чтобы самостоятельно прийти к соглашению, в то время как Россия сохраняет преимущество на поле боя. Он также вспомнил о своих попытках убедить Владимира Зеленского и Владимира Путина договориться о прекращении огня, но оба отвергли их, считая, что время на их стороне. По мнению Орбана, Путин был прав в этом вопросе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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