Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что разрешение конфликта в Украине возможно только в рамках российско-американского соглашения, а не посредством прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что мирное соглашение будет охватывать вопросы, связанные с территорией, границами, торговлей, энергетикой и расширением НАТО.

Орбан заметил, что Украина не обладает достаточными силами, чтобы самостоятельно прийти к соглашению, в то время как Россия сохраняет преимущество на поле боя. Он также вспомнил о своих попытках убедить Владимира Зеленского и Владимира Путина договориться о прекращении огня, но оба отвергли их, считая, что время на их стороне. По мнению Орбана, Путин был прав в этом вопросе.