Орбан заявил, что в Брюсселе решили продолжать конфликт в Украине

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Брюсселе решили продолжать конфликт в Украине, невзирая на усилия США по мирному урегулированию. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее», – сказал он.

Он заметил, что руководство ЕС не разделяет американские идеи и может попытаться втянуть Венгрию в провоенную коалицию.

При этом Орбан призвал готовиться к возможным давлениям и кампаниям против Венгрии.

Ранее он заявлял, что Европейский союз следует американскому подходу к решению конфликта, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность продолжения мирных переговоров.