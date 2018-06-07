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Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку

07 июня 2018 08:17
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Новости Беларуси. О качестве меню белорусских бурёнок можно судить и на крупнейшей агропромышленной выставке страны «Белагро-2018». Здесь 7 июня выберут лучшую племенную корову молочной породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку-1

Претенденток для участия в конкурсе хозяйства готовили целый год. А накануне они отрабатывали дефиле, привыкая к манежу, в котором им предстоит показать себя во всей красе.

Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку-4

Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку-6

Правда, демонстрировать придётся совсем не грациозность походки, а вымя. Номинации необычные, всего их пять. По итогам смотра судьи назовут не только «Мисс», но и четырёх лучших коров по показателям удоев.

Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку-9

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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