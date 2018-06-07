Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку

Новости Беларуси. О качестве меню белорусских бурёнок можно судить и на крупнейшей агропромышленной выставке страны «Белагро-2018». Здесь 7 июня выберут лучшую племенную корову молочной породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претенденток для участия в конкурсе хозяйства готовили целый год. А накануне они отрабатывали дефиле, привыкая к манежу, в котором им предстоит показать себя во всей красе.