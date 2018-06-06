«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности

Новости Беларуси. Белорусско-индийские бизнес-отношения 6 июня обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За столом переговоров представители конфедерации индийской промышленности, заинтересованных министерств и крупных предприятий нашей страны. Фармацевтика, текстильная отрасль, машиностроение – интерес по этим направлениям взаимный. Сегодня уже сложилось взаимопонимание на политическом уровне.

В сентябре 2017 года состоялся визит нашего Президента в Индию (подробнее здесь). Тогда были приняты серьезные соглашения, которые и дали импульс двустороннему диалогу в экономике.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

После посещения Орши, ознакомления с оршанским промышленным регионом, мы надеемся, что будут очень серьезные шаги по развитию нашего совместного проекта. Плюс ко всему, конечно, сотрудничество в промышленной сфере и те наметки, которые были в сентябре прошлого года сделаны по совместным производствам «Трактор», «Гомсельмаш». В общем, такая очень солидная, я бы сказал, и очень перспективная делегация и встреча.