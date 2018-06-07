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Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России

07 июня 2018 06:19
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России-1

Об этом на встрече с губернатором Вологодской области заявил белорусский премьер. На базе Череповецкого литейно-механического завода производятся белорусские тракторы.

Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России-4

И есть неплохие перспективы для расширения производства. Однако для этого, по мнению Кобякова, нужна поддержка Российской Федерации. Напомним, заседание союзного Совмина состоится в Москве на следующей неделе.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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