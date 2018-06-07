Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России

Новости Беларуси. Беларусь предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом на встрече с губернатором Вологодской области заявил белорусский премьер. На базе Череповецкого литейно-механического завода производятся белорусские тракторы.