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Новости экономики за 06.06.2018

06 июня 2018 17:10
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Новости Беларуси. Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики. Польские фермеры могут потерять половину урожая клубники, а белорусские плательщики осваивают новый способ оплаты коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?

Новости экономики за 06.06.2018-1

Экспорт товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос на треть. Сделок заключили на 358 миллионов рублей. Безусловное лидерство за секцией лесопродукции. Более 3 тысяч сделок на 278 миллионов рублей. Кроме того, положительную динамику показали продажи топливных брикетов и гранул на внешние рынки, увеличившись в 485 раз до 5 миллионов рублей. Таким образом, за счет роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью удалось не только полностью компенсировать потери от запрета на вывоз из страны необработанной древесины, но и улучшить результат 2017 года.

ПРОГНОЗ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Новости экономики за 06.06.2018-4

Всемирный банк прогнозирует 3% роста мировой экономики в 2018 году. В последующие годы темпы снизятся до 2%. На это в том числе повлияет и сокращение программ стимулирования центральными банками развитых стран.  Всемирный банк предупреждает о большой кредитной нагрузке на корпорации, которую нужно ещё потянуть в случае роста ставок. Это может стать причиной нестабильности на финансовых рынках.

ХОРОШО СРАБОТАЛИ

Новости экономики за 06.06.2018-7

Национальный авиаперевозчик резко увеличил прибыль по итогам 2017 года. Более 37 миллионов рублей чистой прибыли против 26 миллионов годом ранее. То есть плюс 44%. Выручка тоже выросла до 600 миллионов.

НЕКОМУ РАБОТАТЬ

Новости экономики за 06.06.2018-10

В Польше некому собирать клубнику. Сгнить на полях может до 40% урожая. Из-за проблем с визами в страну не могут въехать работники из-за восточной границы. В 2018 году фермеры готовы платить 2,5 злотых (это рубль 36 копеек) за ведро собранной клубники. Потенциальные работники утверждают, что в других местах можно заработать больше.

А на белорусских рынках появилась первая черника. Продают стаканчиками. За поллитра придется заплатить 10 рублей. Кроме того, уже продают красную смородину, землянику и малину.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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