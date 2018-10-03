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В Орше согласовали кредит до 25 миллионов долларов на реконструкцию аэродрома

03 октября 2018 18:32
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Новости Беларуси. В Орше реконструируют аэродром. 3 октября Совмин согласовал Банку развития выдачу на эти цели кредита до 25 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется провести капитальный ремонт существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкция рулежных дорожек и возведение объектов вспомогательного значения. Напоминаем: в 2017 году постановлением правительства аэропорт «Орша» был открыт для международных рейсов.

Больше новостей экономики за 3 октября здесь.

# Авиация # Экономика # Сергей Савицкий

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