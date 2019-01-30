Представители деловых кругов Сербии с визитом в Минске: в каких сферах страны намерены сотрудничать
Новости Беларуси. Минск и Белград берут новую высоту в экономических отношениях. В течение ближайших лет стороны намерены достичь товарооборота в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С портфелем конкретных проектов в Минск прибыла представительная делегация деловых кругов Сербии. Это топ-менеджеры крупнейших предприятий.
30 января на переговорах с белорусскими партнерами обсуждается сотрудничество в самых разных сферах. Наши страны уже достигли результатов в таких областях, как машиностроение и строительство жилья. Например, сербы успешно возводят у нас жилые комплексы и торговые центры, а Беларусь для рынка этого балканского государства собирает, например, пожарные автомобили.
Есть продвижения по поставкам техники – в 2018 году в Сербию уехали 14 самосвалов БелАЗ. Вместе с тем, есть еще много сфер, где необходимо углубить сотрудничество.
Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии:
Ваших автобусов и троллейбусов много есть в Сербии. Есть возможность и по трамваям поработать, и по тракторам. Конечно, там будут вести переговоры о новых производствах: комбайнах и других машин, которые нужны для обработки урожая.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мне кажется, сегодня мы абсолютно недостаточно используем возможности Беларуси, как входной площадки на большой рынок Евразийского экономического союза. Мы это почувствовали с сербской стороны.
Сегодня и новые партнеры участвуют в нашей встрече. У нас открыты все отрасли, у нас есть правовая база, которую сейчас надо переложить на конкретные проекты.
Представители бизнеса обсудят развитие сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в сферах строительства и производства стройматериалов, телекоммуникаций, автомобилестроения, коммунального хозяйства, металлургии, литейного производства, приборостроения, химической, пищевой промышленности, фармацевтики.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и фармацевтики. Зарубежные партнеры, в частности, заинтересованы в создании производства ветпрепаратов в нашей стране.
Белорусско-сербский диалог продолжится 31 января на заседании Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наших стран.