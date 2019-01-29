Прямой эфир

С первого февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

29 января 2019 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые к нему привязаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первого февраля увеличится бюджет прожиточного минимума-1

Также увеличатся надбавки отдельным категориям пенсионеров и пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Минимальные пенсии пересматривают раз в квартал вместе с бюджетом прожиточного минимума. Последний раз их повышали в ноябре минувшего года, в среднем –  примерно на 5 с половиной процентов.

Больше новостей за 29 января читайте здесь.

# Пенсии # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 28.01.2019
28 января 2019 16:54

Новости экономики за 28.01.2019

Новые меры по дедолларизации белорусской экономики анонсировал Нацбанк
28 января 2019 16:53

Новые меры по дедолларизации белорусской экономики анонсировал Нацбанк

Белорусский сахар будет продаваться в Китае
28 января 2019 16:53

Белорусский сахар будет продаваться в Китае