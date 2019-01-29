С первого февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

Новости Беларуси. Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые к нему привязаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также увеличатся надбавки отдельным категориям пенсионеров и пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Минимальные пенсии пересматривают раз в квартал вместе с бюджетом прожиточного минимума. Последний раз их повышали в ноябре минувшего года, в среднем – примерно на 5 с половиной процентов.