Новости экономики за 29.01.2019

Новости Беларуси. Насколько за год увеличился золотой запас страны и как за последние пять лет изменилась стоимость смартфонов. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная телефонная связь в последние годы все больше теснит стационарную. Как свидетельствует статистика, определенную роль в этом играет и динамика изменения цен на средства связи. За последние пять лет в нашей стране смартфоны стали дешевле почти на 11 %, в то время как стоимость стационарных аппаратов увеличилась на 53 %.