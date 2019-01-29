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Новости экономики за 29.01.2019

29 января 2019 17:39
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Новости Беларуси. Насколько за год увеличился золотой запас страны и как за последние пять лет изменилась стоимость смартфонов. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первого февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

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Золотой запас Беларуси за 2018 год увеличился на тонну

Новости экономики за 29.01.2019-1

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ   

Мобильная телефонная связь в последние годы все больше теснит стационарную. Как свидетельствует статистика, определенную роль в этом играет и динамика изменения цен на средства связи. За последние пять лет в нашей стране смартфоны стали дешевле почти на 11 %, в то время как стоимость стационарных аппаратов увеличилась на 53 %.   

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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