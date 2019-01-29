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Золотой запас Беларуси за 2018 год увеличился на тонну

29 января 2019 17:34
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Новости Беларуси. Золотой запас страны за прошлый год увеличился на тонну и составил 41 тонну 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотой запас Беларуси за 2018 год увеличился на тонну-1

Именно столько драгоценных металлов в виде банковских слитков имеется в ведении Нацбанка. Золотой запас призван поддерживать доверие к способности регулятора и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Стоит отметить, что за последние годы его размер существенно увеличился. К примеру, в начале 1999-го года общий вес драгоценных слитков в государственном хранилище составлял всего 1300 килограммов.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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