Андрей Кобяков: ставку по кредитам для экономики к концу 2017 года планируется снизить до 17-18%

Новости Беларуси. Деньги для развития предприятий в следующем году станут доступнее. Ставку по кредитам для экономики к концу 2017 года планируется снизить до 17-18%. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Андрей Кобяков, посещая предприятия машиностроительной отрасли.

В центре внимания главы правительства было выполнение поручений Президента в Минской области. Находящиеся там производства холдинга «Амкодор» занимаются не только модернизацией и импортозамещением, но и созданием новых рабочих мест. Одна из главных задач сегодня – наращивание экспорта. В стратегии развития Беларуси подобные производства через четыре года должны обеспечивать не менее двух третей экономического прироста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Инфляцию на следующий год спланировали до 9%. И в этом году есть все предпосылки, что мы выполним прогнозы по инфляции не более 12%. Я думаю, будет даже ощутимо меньше, чем 12% и в этом году. Я думаю, у нас есть все перспективы к тому, чтобы через год-два привести уже единую кредитную систему и ее роль в экономическом процессе до нормальных удобоваримых цифр, значений. И, в общем-то, это как раз послужит основой для нормального здорового полноценного экономического роста.