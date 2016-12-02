Новости экономики за 02.12.2016

Новости Беларуси. Без мусоропровода. Минчане, у которых его нет, будут платить за обращение с отходами на 20-30% меньше. Хорошая перспектива для тех, кто хочет сэкономить на оплате коммуналки. Идею уже поддержало Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Все подробности у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ОТХОДЫ В ДОХОДЫ

С начала года в столице уже законсервировали 1000 мусоропроводов. Экономического эффекта ждут от раздельного сбора мусора. Пока в Беларуси раздельно собирают только 15% отходов. Сейчас тариф на вывоз и обезвреживание отходов в столице чуть более 5 рублей в месяц. Если он останется на этом уровне, то жильцы домов без мусоропровода будут платить за эту услугу от 3,5 до 4 рублей.

«ЛИДЕР» В ЛИДЕРАХ

От курсов кройки и шитья до бизнес-планирования. У образовательного центра «Лидер» 27 филиалов по стране и 60 тысяч слушателей. Здесь можно освоить 150 специальностей. Список регулярно пополняется с учетом спроса на рынке труда. Так, в этом году открыты Центр карьеры и Институт фитнеса.

«Лидер» оправдал свое название и победил в категории образовательных услуг в ежегодном общенациональном конкурсе «Народная марка», который определяет лидирующие бренды страны путем открытого голосования белорусов в СМИ.

Сергей Сулимов, учредитель образовательного центра «Лидер»:

В этом году нам исполнилось 17 лет. За эти годы более 70 тысяч человек создавали свою историю успеха вместе с «Лидером». Более тысячи компаний, маленьких и крупных, доверили нам обучение своих сотрудников. Мы любим то, что мы делаем. Мы любим обучать людей, помогать им начинать свой бизнес, строить свою историю успеха. И мы хорошо делаем то, что мы любим.

Алена Устинович, продюсер проекта, организатор конкурса «Народная марка»:

В большинстве номинаций более 90% победителей – это наши белорусские предприятия, товары и услуги. Это наша командная победа. Это говорит о том, что наши потребители все-таки, как бы там кто ни сомневался, выбирают белорусское.

ФАЛЬСИФИКАТА СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Фальсификата станет меньше. Качество рыбных продуктов изменится. Новое требование к маркировке впервые будет прописано в техническом регламенте Евразийского экономического союза. Красная и черная икра из заменителей теперь будет называться «аналог икры» или «имитированная пищевая рыбная продукция». Одно из революционных требований регламента – точные данные о доле глазури в мороженой рыбе и морепродуктах. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от льда. И все цифры – в процентах. На этикетках будет исчерпывающая информация о товаре.

БАНКНОТА ГОДА

Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков номинировала белорусскую сторублевую купюру нового образца на звание «Банкнота года-2016». Конкурс проводится ежегодно, в нем могут принять участие лишь те банкноты, которые были выпущены за последний год.

«Банкнота года» выберут в 2017 году на первом собрании правления Ассоциации. Лучшей банкнотой 2015 года стали 5 новозеландских долларов.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль ослаб на 0,2% к корзине валют. Доллар укрепился до 1 рубля 97 копеек. Евро подорожал сразу на 2 копейки. Курс на понедельник – 2,10. Российский рубль снизился на полкопейки и за сотню российских дают 3 рубля 7 копеек белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.