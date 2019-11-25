Предприятия Беларуси ищут работников через электронную ярмарку вакансий

Новости Беларуси. Почти 95 тысяч работников сейчас не хватает по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы заполнить эти вакансии, наниматели впервые организовались и устроили электронную ярмарку. Среди предприятий, которые таким образом удалённо будут искать кадры, – строительные тресты, автопарки, больницы, различные сельхозорганизации, заводы и многие другие. Всего – 85 организаций. Сегодня этот своеобразный марафон стартовал в Барановичском районе, 26 ноября к нему присоединятся Гродно, Лидский район, Гомель и Кобрин.

В принципе, все имеющиеся предложения можно посмотреть на сайте государственной службы занятости, не дожидаясь ярмарки, но во время её проведения появляется возможность задать нанимателю вопросы, отправить резюме и договориться на реальное собеседование.