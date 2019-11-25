Новости экономики за 25.11.2019

Эффективность таможенного контроля при минимальных временных и материальных затратах участников внешнеэкономической деятельности позволила нашей стране улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка. По показателю «международная торговля» Беларусь заняла 24-ю позицию из 190-ста стран мира. Среди государств-участников ЕАЭС это лучший результат. Ближайшая к нам Армения на 43-ей строке, Кыргызстан – 89-й, Российская Федерация – на 99-м месте, Казахстан – на 105-м.

Около 2 % в количественном выражении прибавляет в текущем году экспорт калийных удобрений. При этом, за счёт увеличения стоимости, рост выручки превышает 15 %. На сегодняшний день это более двух с четвертью миллиардов долларов. Напомним, единственным, пока, производителем хлоркалия в Беларуси является «Беларуськалий». Он же один из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировом рынке.

БИТКОЙН ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ПОТЕРЯЛ ЧЕТВЕРТЬ СТОИМОСТИ



Биткойн продолжает расстраивать своих обладателей резко ускоряя падение. За последние сутки флагман криптовалютного мира подешевел сразу на 8 %, опустившись минувшей ночью ниже отметки в 7 тысяч долларов. Таким образом за две недели потери уже превышают четверть стоимости. Примерно такая же картина наблюдается и в других подобных активах. Из 100 крупнейших по капитализации криптовалют дорожают только две, а общая стоимость рынка упала до 180 миллиардов долларов, хотя ещё вчера была более 200 миллиардов.

Предприятия Беларуси ищут работников через электронную ярмарку вакансий