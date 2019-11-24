Большое совещание по АПК Витебской области. Все темы в одном материале
Новости Беларуси. Аграрии справились с задачей, поставленной главой государства. К 7 ноября все основные сельхозработы были завершены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О результатах лучше всего судить по цифрам. Так, производство сельхозпродукции в январе-октябре увеличилось на 2 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Намолочено почти на 24 % больше зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), на 12 % больше убрано картофеля, на 10 % – овощей.
Впрочем, в региональном разрезе ситуация неоднородная. Например, в Минской области намолотили вдвое больше зерна, чем в Витебской. Самый северный регион с точки зрения АПК самый непростой, его еще называют зоной рискованного земледелия. Здесь и особенности климата, конечно. Но не только. В Витебской области самая высокая в стране концентрация убыточных организаций. Еще одна проблема – отток кадров. Все это самым серьезным образом отражается на эффективности работы всей отрасли.
Александр Лукашенко на совещании в Витебской области: повернётесь с зарплатой к людям – будет результат. Нет – значит, не будет
Осознавая это, местные власти и аграрии предложили реформировать агропромышленный комплекс региона. Причем реформы сродни кардинальным, а потому нашли поддержку не во всех структурах.
Чтобы взвесить все «за» и «против» и принять единственно верное решение, все заинтересованные собрались на большое совещание. В Витебск приехал и Александр Лукашенко.
Все подробности и итоги – в видеоматериале Евгения Пустового.