Большое совещание по АПК Витебской области. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Аграрии справились с задачей, поставленной главой государства. К 7 ноября все основные сельхозработы были завершены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О результатах лучше всего судить по цифрам. Так, производство сельхозпродукции в январе-октябре увеличилось на 2 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Намолочено почти на 24 % больше зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), на 12 % больше убрано картофеля, на 10 % – овощей.