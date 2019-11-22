Александр Лукашенко на совещании в Витебской области: повернётесь с зарплатой к людям – будет результат. Нет – значит, не будет

Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут кардинальные перемены. О развитии отрасли, которая в регионе показывает отрицательную динамику, 22 ноября говорили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание прошло в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Витебскую область. Несколько лет назад, чтобы исправить плачевное состояние местных сельхозорганизаций, в регионе создали ряд интеграционных структур, объединили производителей и переработчиков. Однако большая часть новообразованных холдингов ожидаемых результатов не показала.

Какие решения в итоге приняты и какие задачи поставлены главой государства – в материале Евгения Пустового. Александр Лукашенко: результаты всестороннего анализа ситуации в сельскохозяйственной отрасли показывают наличие очень серьезных проблем За пять предыдущих лет (с 2013 по 2018 годы) объем производства сельскохозяйственной продукции сократился почти в два раза. Падение продолжилось и в 2019 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не топчетесь на месте. Я уже не говорю о том, что вы, как-то там стагнируя, прирастаете. У вас полная стагнация: пять лет вы катитесь в обратную сторону. Позорное явление, о котором я часто говорю, для наших кооперативов заключается в том, что вы еще в прошлом году (боюсь, и в этом придется) перебрасывали корма из района в район, чтобы хоть как-то прокормить скот и выпихнуть, как в народе говорят, их на пастбища в марте, когда еще есть нечего. Для самоуспокоения. Какая продукция, какие интеграционные структуры вас при этом спасут?

В аутсайдерах растениеводство: за пять лет минус 3 %. Да, здесь вегетационный период короче, чем в западных областях. Но там не от одного солнца собирают хорошие урожаи. Александр Лукашенко: выдаете по частям, по 100-150 рублей, и считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете? Область рассчитывает на поддержку и на новый подход в хозяйствовании. Развивать интеграционные структуры, причем зонально, четыре на область. Но это проблем не решит, нужна финансовая подпитка.

Александр Лукашенко:

Область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки. А мне сказали «да нет, не надо никакой господдержки, сейчас объединим это все», – слова Шерстнева, – «и никто никому должен не будет, долгов нет». Они испарятся. Поэтому для принятия окончательных решений нам предстоит подробно и конкретно сегодня обсудить все существующие вопросы. В общем, хотят заручиться поддержкой Президента. Александр Лукашенко за обстоятельный разбор ноу-хау. Готов выслушать каждого: руководителей таких структур, переработчиков, аграриев и чиновников.

Александр Лукашенко:

Я попрошу без всякой воды, конкретно по регламенту. Наталья Ивановна, вы отвечаете за это, я вас предупреждал. А то у нас руководитель встает и начинает: 15 минут для выступления, он семь минут плачет, три минуты слезы вытирают ему. Потом он начинает рыдать, и в конце концов он за 15 минут ничего не предложил. Поэтому ясна ситуация, мы видим, что происходит, что будем делать. Холдинги – это вершина айсберга. За провалы в «Купаловском» лишились своих постов даже самые крепкие хозяйственники и управленцы, а в Витебской области кадровый голод.

Александр Лукашенко:

Давайте начнем снизу, а не сверху. По верхам прыгать не надо, мы все тут немножко в этом деле разбираемся. И я за свою президентскую жизнь уже насмотрелся на разные структурные и прочие перестройки. Но знаю только одно: если не будет от земли отдачи – от ферм, от машинных дворов, зернотоков и прочего, что составляет производственную структуру хозяйств на местах – никакие холдинги не спасут. Об этом свидетельствует ваш опыт четырех холдингов. Где районы, председатели райисполкомов, исполкомы, советы и прочие структуры? Они какую роль будут играть в этой гиперсуперинтеграционной структуре? Но самое главное подчеркиваю: хозяйства-то останутся, как предлагается. Пусть они будут, может быть, не такими полноценными. Может, цеха какие-то, еще там участки и так далее – на этом уровне просчитали ли вы, чем они будут заниматься технологически, организационно? Финансы и так далее в этих хозяйствах какую будут роль играть? Я уже сказал о районах и исполкомах, председателях. А райсельхозтехники какую роль будут играть в этих структурах? Просчитано ли это все? Какой будет севооборот в конце концов? Какие культуры будут производить 159 (или сколько) хозяйств, которые вы решили объединить в эту интеграционную структуру? Председатели райисполкомов и руководители хозяйств, которые войдут в эту интеграционную структуру, должны сегодня ответить на этот вопрос.

Глава государства требует не забалтывать проблемы. «Интеграционная структура» звучит красиво, но без нормального отношения к земле слова не помогут. Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают» Евгений Пустовой, корреспондент:

Трудовая дисциплина хромает. Но в Витебской области уверены: гиперхолдинг решит большие проблемы. Да никакая это не эволюция в АПК, скорее желание новых инвестиций.

Александр Лукашенко:

Первое, второе, третье. Причины. Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Первое – почему ежегодно уменьшается объем поставок сырья с хозяйств. Александр Лукашенко:

То есть если было бы сырье, наверное бы, и проблем почти не было?

Николай Шерстнев:

Безусловно. Нет сырья прежде всего по той причине, что рабочей силы с каждым годом на селе становится меньше. Я потом примеры приведу. Работать некому. Материально-техническая база в Витебской области самая устаревшая. Основные молочно-товарные комплексы, комплексы по откорму крупного рогатого и свинокомплексы строились в 1976-1988 годы. Практически за 10 лет. Перерабатывающие предприятия модернизировали, но за современные технологии надо возвращать кредиты. Как, если оборудование загружено наполовину? Сырья не хватает. Земледельцы не справляются.

Василий Хаменок, генеральный директор Полоцкой интеграционной структуры:

Финансовая – это основная сторона вопроса в этой ситуации. Но только через повышение урожайности сельскохозяйственных структур, плодородия почвы, увеличение эффективности работы животноводческих наших комплексов мы можем это сделать. Потому что по-другому нельзя. Интеграционный подход не нов, положительный опыт в стране есть: «Дзержинский», «Савушкин». А вот в Витебской области результата пока нет. Александр Лукашенко:

Все интеграционные структуры, которые завязаны на переработчиков, дают результат. Ну, так, Гомельская область? У вас их было пять? И будем мы про эти интеграционные структуры! Есть предприятия, у которых сырьевые зоны. Они получают, конечно, результат и деньги берут себе и делят на сырьевую зону. Надо проверить, какая динамика.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

Динамику мы сейчас смотрели, пока шли рассуждения. Показывают то, что выгодно – к 2016 году. Но мы сегодня смотрим год к году, а к 2018 году у вас везде провалы. Александр Лукашенко: если вы будете заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти, ничего не будет Ранее Президент поручил возобновить шефскую помощь. Глава Госконтроля доложил: некоторые предприятия не торопятся. Александр Лукашенко:

Я согласен с вами. Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено, когда я его назначал, я ему все подчинил) еще отдельно поговорим. Жируют, а заниматься не хотят. Поэтому догружайте их по колхозу, пусть там работают. Или по полтора, по два. Это не обсуждается. Если 70 хозяйств, то эти хозяйства на них повесить, и ему будет легче здесь.

Еще одна проблема – закрепляемость молодых специалистов. Не умеют здесь работать с кадрами. А вот руководителей необходимо назначать, согласовывая с трудовыми коллективами. Просили Президента помочь и с мелиоративными землями – это дело государства. А на местах надо работать. Александр Лукашенко:

Поэтому начинаем снизу, с земли. Колхозы, совхозы должны быть пока. Не надо сейчас делать как у Шарейко. Не надо, потому что мы не знаем, получится или не получится. Мы их ликвидируем, разгоним людей, люди отвыкнут в этом коллективе работать. Да и учтите социальную базу: клубы, магазины, школы – кто за это будет? Из Витебска будете управлять? У нее получилось, но она шла постепенно. А мы хотим сразу, поэтому сохраните колхозы, эти совхозы территориально и организационно как они есть. Понятно? Интеграционная структура во главе, это – сырьевые зоны по молоку, по мясу. Они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся, потому что мы видим по частникам, иностранным компаниям: они все «за» сырьевые зоны и просят «добавьте». Значит, на правильном пути. Не будет сырьевой зоны – не будет работы мясокомбината и молокозавода.

Говорим «интеграционные структуры», подразумеваем «сырьевые зоны». Хозяйства сохранить, ответственность исполкомов усилить, возможности у них есть. А зарплаты для крестьян повысить. Только потом от людей можно ждать отдачи. Александр Лукашенко: без зарплаты ни черта не будет, вы ни с кем не договоритесь Когда улучшатся результаты, покажет время. Но настроение у витебских аграриев поднялось. Отсрочка долгов позволит «оборотку» вложить в дело. Василий Хаменок: Сегодня Александр Григорьевич направил, потребовал Глава государства затронул и прошедшие выборы в парламент. Спикер Палаты Представителей родом из этих мест и, что называется, отвечает за развитие малой родины, у которой пока большие проблемы в сельском хозяйстве.