«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»

Предприятие весь год работает с устойчивой рентабельностью – 9-10 %. Растет здесь и заработная плата: в октябре она составила 880 рублей. Между тем, некогда это было одно из самых проблемных предприятий деревообрабатывающего холдинга.

Сергей Румас, премьер-министр Беларусь:

Что касается плитной продукции, то предприятие устойчиво работает: и загрузка линии составляет примерно 103 %,то есть дальше двигаться уже некуда, можно только работать над снижением себестоимости и повышением качества продукции.