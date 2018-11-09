Прямой эфир

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»

09 ноября 2018 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Позитивную динамику демонстрирует борисовское предприятие «Борисовдрев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»-1

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»-3

Предприятие весь год работает с устойчивой рентабельностью – 9-10 %. Растет здесь и заработная плата: в октябре она составила 880 рублей. Между тем, некогда это было одно из самых проблемных предприятий деревообрабатывающего холдинга.

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»-6

Сергей Румас, премьер-министр Беларусь:
Что касается плитной продукции, то предприятие устойчиво работает: и загрузка линии составляет примерно 103 %,то есть дальше двигаться уже некуда, можно только работать над снижением себестоимости и повышением качества продукции.

Об экономических успехах еще одного предприятия Беларуси – «БелДжи» – читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» планирует увеличить долю собственного производства
09 ноября 2018 07:26

Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» планирует увеличить долю собственного производства

Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО
09 ноября 2018 07:05

Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО

Новости экономики за 08.11.2018
08 ноября 2018 17:25

Новости экономики за 08.11.2018