«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»

Новости Беларуси. Позитивную динамику демонстрирует борисовское предприятие «Борисовдрев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Позитивную динамику демонстрирует борисовское предприятие «Борисовдрев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие весь год работает с устойчивой рентабельностью – 9-10 %. Растет здесь и заработная плата: в октябре она составила 880 рублей. Между тем, некогда это было одно из самых проблемных предприятий деревообрабатывающего холдинга.
Сергей Румас, премьер-министр Беларусь:
Что касается плитной продукции, то предприятие устойчиво работает: и загрузка линии составляет примерно 103 %,то есть дальше двигаться уже некуда, можно только работать над снижением себестоимости и повышением качества продукции.
Об экономических успехах еще одного предприятия Беларуси – «БелДжи» – читайте здесь.