Новости экономики за 08.11.2018

Новости Беларуси. На выставке импорта в Шанхае успешно прошёл белорусско-китайский деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой темой встречи стало наращивание экспорта товаров и услуг на рынок КНР.

Руководители министерств, концернов, индустриального парка «Великий камень» и около 80 белорусских предприятий вместе с китайскими партнёрами обсудили пути и методы продвижения белорусских товаров на рынок Поднебесной. Стоит отметить, что к форуму белорусские экспоненты подошли с хорошими результатами. За несколько дней работы выставки уже подписано более 15 контрактов и различных соглашений на несколько десятков миллионов долларов. БОЛЬШЕ ВЫБОРА

В Беларусь пришла ещё одна крупная платёжная система. В предприятиях торговли и сервиса появилась возможность рассчитываться картами китайской UnionPay. Пока, правда, не везде. Работа по подключению банкоматов и терминалов активно продолжается. Завершить её планируется к концу 2019 года. UnionPay – национальная платёжная система Китая. Создана была в 2012 году. Сейчас сеть приёма карт насчитывает около 170 стран и регионов. ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

В Беларуси успешно проведена первая международная сделка с использованием технологии блокчейн. Австрийский банк, Мозырский НПЗ и крупная российская компания воспользовались блокчейн платформой для создания банковской гарантии. Использование технологии в подобных сделках позволяет упростить документооборот, а также ускорить проведение расчетов. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Новополоцк – город, в котором доступность покупки квартиры одна из самых высоких в Беларуси. Цены на жильё здесь относительно низкие, а уровень доходов населения высокий. Благодаря такому соотношению, квадратный метр стоит примерно 90 % средней по городу заработной платы. Подобная ситуация встречается в ещё одном центре нефтепереработки – Мозыре. В других белорусских городах цена квадрата, как правило, на 20-30 % выше средней зарплаты. МОНЕТНОЕ СОЗВЕЗДИЕ