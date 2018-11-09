Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» планирует увеличить долю собственного производства

Сейчас локализация здесь составляет 50 %, то есть каждая вторая деталь сделана в Беларуси. Планируют еще больше: например, выпускать элементы шумоизоляции и генераторы. Пока в Борисове производят около 60 автомобилей за смену. В ближайшие годы эту цифру, как минимум, удвоят. А это сотни дополнительных рабочих мест.

Геннадий Свидерский, исполняющий обязанности генерального директора предприятия «БелДжи»:

Задача, которую мы перед собой ставим, – выйти на 25 тысяч машин производства в следующем году.

Мы сейчас закончили испытания нового модифицированного кроссовера турбированного, чего тоже ждал рынок. Мы надеемся, чтобы он был очень востребован на рынке Китая. Теперь будет востребован на рынке России и Беларуси.