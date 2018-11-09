Новости Беларуси. Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 8 ноября говорили в правительстве на переговорах с заместителем главы Всемирной торговой организации Аланом Вулфом.

С момента возобновления диалога прошли три раунда переговоров. Несмотря на то что отдельные вопросы в части экспортных ограничений и мер нетарифного регулирования внешней торговли еще предстоит разрешить, Алан Вулф отметил, что шаги со стороны Беларуси очень благоприятно восприняты в организации.

О роли ВТО 9 ноября будут говорить в Белгосуниверситете. Заместитель генерального директора организации ответит на вопросы будущих дипломатов и экономистов-международников.