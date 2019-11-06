Восточные методы лечения для белорусов. Второй центр традиционной китайской медицины появится в Минской области

Новости Беларуси. Второй Центр традиционной китайской медицины появится в Минской области. ОБ этом 6 ноября стало известно на встрече деловых кругов из Китая с белорусскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла, в частности, о развитии сотрудничества по линии здравоохранения.

Отметим, что восточные методы лечения достаточно востребованы у белорусов. За время существования первого центра традиционной медицины, который работает на базе Минской областной клинической больницы, его посетили около 3 тысяч белорусов.

Ван Вэй, заместитель директора Комиссии по охране здоровья города Чунцин (Китай): Высокий уровень вашего образования в сфере медицины позволяет готовить хороших специалистов и обмениваться опытом. Благодаря этому визиту мы надеемся укрепить и развить сотрудничество. Тем более, что на базе Академии последипломного образования методы китайского народного лечения изучаются около 30 лет.

Наталья Боярская, начальник главного управления по охране здоровья Миноблисполкома:

Наши специалисты прошли трехмесячные курсы обучения в Китае, поэтому они владеют основными методиками. Для нас это важно тем, что мы сможем далее продвигать китайскую народную медицину, сочетать западную и восточную медицину для оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации жителей Минской области.

На встрече также шла речь об обмене опытом в сфере педиатрии.