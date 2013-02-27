Предприятие «Грицевичи» - лидер среди сельхозпроизводителей Клецкого района

Новости Минской области. На передовых позициях. В районах области подводят итоги прошлого года. Лучшие предприятия и имена заслуженных работников заносятся на доски почета.

В Клецком районе лидером среди сельхозпроизводителей стало предприятие «Грицевичи». В прошлом году здесь получили около 11 миллиардов рублей прибыли. Увеличились и надои, и урожайность зерновых. Даже без государственных дотаций здесь смогли получить рентабельность более 18%.

Прибыль вкладывают в модернизацию. Основное внимание – эффективности производства и укоренение новых технологий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Голубович, директор сельхозпредприятия «Грицевичи» Клецкого района:

Строить будем в этом году много. Реконструкция картофелехранилища, склад для хранения зерна, хранилище для грубых кормов (4 штуки надо сделать, 1 модернизировать), 4 жилых одноквартирных дома и ремонт наших мастерских для хранения сложной техники – вот это такие основные. Постоянные ремонты, реконструкции, модернизация всех животноводческих помещений – это постоянно.