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Беларусь первой среди стран СНГ освоила выпуск гранулированной соли

27 февраля 2013 06:33
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Новости Беларуси. Беларусь первой среди стран СНГ освоила выпуск гранулированной соли. Значительную помощь мозырскому предприятию в реализации проекта оказали специалисты «Беларуськалия», которые имеют большой опыт в работе в производстве гранул.

Новая продукция предназначена для смягчения воды на предприятиях, которые производят безалкогольные напитки, для молоко- и пивоваренных заводов табачных и фармацевтических фабрик, а также в бытовых водонагревательных приборах.

Мощность линии позволяет производить до 10 тысяч тонн гранулированной соли в год. Это многократно превышает потребности республики в данном продукте, который до настоящего времени полностью импортировался из стран Евросоюза, а также открывает широкие перспективы для наращивания экспортных поставок. Первая партия уже готовится к отправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в области пищевой промышленности

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