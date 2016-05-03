Предпринимательство в Минске: кто и как в столице готов пойти навстречу инициативе

Новости Беларуси. Создание производственных предприятий и развитие логистических центров сегодня предоставляют минчанам новые возможности. В целом, это касается роста экономики. А в частности, создания новых рабочих мест.

Наталья Яковлевна как никто другой знает, как подогреть воду и отопить дом не только в своем доме, но и у жителей нашей страны и даже зарубежья. Проданные ими водонагреватели сегодня есть в каждой третьей столичной семье. Их с мужем и двумя сыновьями семейный бизнес 24 часа в сутки только делает крепче и личные, и профессиональные отношения.

Наталья Рублева, заместитель директора логистического центра:

Дети с самого начала очень прониклись нашей с отцом работой в бизнесе и начали нам просто помогать. Сначала школьниками на разгрузках машин, на расклейке объявлений, на раздаче стикеров. А затем, закончив институты, они уже внедрились полностью в нашу компанию как полноправные члены и коллектива, и семьи.

На недавно созданном логистическом центре под Минском пока делают первые шаги к большому успеху. Однако пока часть резервных площадей планируют отдать под производство. Вместе с тем нужно будет создать и дополнительные рабочие места, а также внедрять новые технологии на рынке услуг.

Об обратной связи между городской властью и бизнесменами 3 мая говорили на выездном заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме.

Василий Островский, председатель Минского городского совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме:

Выездные чем хороши? Тем, что ты видишь проблему, которую озвучивают, на месте, своим глазами. И не только мы видим. С нами всегда присутствуют представители нашей городской власти. Естественно, это очень важно.

Экономическая выгода от грузоперевозок в различные страны мира сегодня отчасти и благодаря выгодному географическому положению. По данным Всемирного банка, за последние восемь лет по индексу эффективности логистики в пункте «таможня», «своевременность поставок», «международные перевозки» у крупной транзитной столицы наблюдается стабильный рост.

Деловые круги столицы 3 мая внесли предложения, направленные на новые формы поддержки предпринимательства. Некоторые из них даже носят законотворческий характер.

Александр Калинин, председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

У нас создана рабочая группа по выработке концепции развития негосударственного сектора Республики Беларусь по 2030 год. Мы тоже готовы предложить свое видение, как нам вместе создать эффективную промышленность и усилить негосударственный сектор.

Сейчас в Минске наблюдается небывалый спрос со стороны начинающих предпринимателей на получение помещений у города в аренду. Это касается и неэффективно используемых земель. Городская власть и бизнес-сообщество сегодня решают вопрос о сокращение времени на получение таких площадок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.