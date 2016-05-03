«Умная» остановка и «биологический свет» представлены на Белорусском промышленном форуме

Новости Беларуси. Крупнейший в Европе смотр новых технологий. 3 мая Минске открылся Белорусский промышленный форум. По традиции он собрал под одной крышей несколько сотен участников, в том числе и зарубежных. Они представят самые актуальные и перспективные достижения в области промышленного производства, нефтегазовой индустрии и химической отрасли.

Этот самосвал от ведущего производителя не встретишь на дорогах. Опытный экземпляр собран по последнему слову «тяжелой» техники. Новая кабина, суперсовременная панель управления и сидение на пневмоподушке. Тяжеловесу уже пророчат «большое будущее». Экологический двигатель и комфорт позволят машине проложить себе дорогу на европейские рынки.

Крутые подъемы, спуски, гонки по пересеченной местности. Почувствовать себя за рулем внедорожника можно было прямо на выставке. Причем стенд – вовсе не компьютерная игра – тестируют новую панель для белорусских автогигантов.

Дмитрий Кисель, участник Белорусского промышленного форума:

Такие приборные панели можно встретить на топовых предприятиях самых дорогих автомобилей. Мы устанавливаем в грузовики белорусского производства.

Инновационные технологии будущего здесь становятся реальностью. Этот кассовый аппарат – уникальная разработка, которая шагает «в ногу со временем».

Александр Дымар, участник Белорусского промышленного форума:

Система позволяет налоговой инспекции дистанционно считывать информацию о всех операциях, который были проведены по кассовому аппарату. Данный кассовый аппарат готов как к указанной системе, так и полностью поддерживает режим «копейка».

А это уже будущее белорусского тепличного хозяйства – совместная разработка биологов и энергетиков. Так называемый «биологический свет» не просто влияет на процессы роста и созревания, но еще и позволяет существенно экономить энергоресурсы.

Эта выставка – самый настоящий парад инновационных технологий. Например, остановка общественного транспорта. С виду она самая обыкновенная, но стоит только присмотреться, и взгляд цепляется за непривычные элементы: например, планшет. На нем, как на любимом гаджете, можно буквально одним движением установить свое месторасположение, узнать, где находятся, например, объекты, достопримечательности, и в случае экстренной необходимости вызвать любые службы.

Орел, Клин, Калининград. Совершить масштабное путешествие здесь можно всего за несколько минут. Представители этого предприятий предлагают прогуляться по своим объектам в виртуальной реальности. К слову, наши системы очистки природных вод оценили не только в Беларуси. Экспортный потенциал предприятия – порядка 90%

Сергей Иванов, участник Белорусского промышленного форума:

Сегодня водоснабжение в республике – это почти 2 млн человек, которые получают воду из наших водоочистных комплексов. Четверть.

Белорусский промышленный форум – уникальная площадка для диалога между представителями промышленных корпораций, банковских структур, бизнеса, учеными. В 2016 году форум собрал порядка 200 экспонентов. Это ведущие представители всех секторов отечественной и зарубежной промышленности.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Основной вектор развития промышленности – это прежде всего экспорт, максимальное обеспечение качественной продукцией. Так как страна экспортно-ориентированная, поэтому от качества, от конкурентоспособности продукции зависит наше будущее.

Знакомство с отечественными инновациями мирового уровня предполагает и насыщенную деловую программу: круглые столы, презентации. Организаторы уже прогнозируют заключение нескольких десятков контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.