Новости экономики за 03.05.2016

Новости Беларуси. Долгострои уйдут с молотка. Участки, чьи владельцы ими давно не пользуются, будут изымать. Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, так как это будет?

ДОМ ДОСТРОИТЬ

По закону землю надо было освоить до положенного уровня еще к 1 марта 2015 года. То есть, по сути, начать строительство дома. Тогда же местные власти получили право изымать участки без строений и выставлять их на торги. Процесс пошел, но неактивно. Недавняя проверка обнаружила больше всего бесхозных соток в самых востребованных населенных пунктах Минского района. В Боровлянах – 57 участков, только кадастровая стоимость которых составляет более 1 миллиона долларов. В Ратомке контролеры насчитали 37 участков.

ИТОГИ СУББОТЫ

Окончательный итог подведен. Без малого 72 миллиарда рублей заработано на республиканском субботнике. Это на пять миллиардов больше, чем в 2015 году. Всего в акции приняли участие 2 миллиона 945 тысяч человек. Заработанные средства на этот раз направлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных памятников, оздоровительных центров и других важных объектов.

ОПТИМИЗМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Расширить штат в ближайший месяц планирует каждый восьмой промышленник страны. В исследовании Минэкономики приняли участие руководители практически всех крупных белорусских производств. Каждый четвертый топ-менеджер уверен в улучшении состояния дел на своем предприятии в ближайший месяц. Половина думает, что в финансовом плане ничего не изменится. 39% опрошенных руководителей прогнозируют рост производства, 12% – снижение.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Цемент и стекло: что делать крупным промышленникам этих отраслей в актуальных условиях? Правительство советует искать новые рынки. Производителей стекольной продукции уже поддержали дотациями из бюджета. Это помогло в ценовой борьбе с зарубежными конкурентами. Внутренний рынок цемента сейчас просел, как и спрос традиционных иностранных партнеров. Тем не менее прогнозы профильного Министерства позитивные.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На порядка 30% должны подняться цены на российском рынке. С учетом стабилизации российского рубля. Поэтому мы рассчитываем, что уже летние продажи цемента будут рентабельны и позволят поправить экономическое положение наших предприятий.

На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Белорусский рубль немного снизился к корзине иностранных валют за счет укрепления евро. Российский рубль сдал позиции. Доллар снова подешевел. На этот раз на 59 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.