Анатолий Черный: рассчитываем, что летние продажи цемента будут рентабельны

Новости Беларуси. Цемент и стекло: что делать крупным промышленникам этих отраслей в актуальных условиях? Правительство советует искать новые рынки. Производителей стекольной продукции уже поддержали дотациями из бюджета. Это помогло в ценовой борьбе с зарубежными конкурентами. Внутренний рынок цемента сейчас просел, как и спрос традиционных иностранных партнеров. Тем не менее, прогнозы профильного министерства — позитивные.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На порядка 30% должны подняться цены на российском рынке. С учетом стабилизации российского рубля. Поэтому мы рассчитываем, что уже летние продажи цемента будут рентабельны и позволят поправить экономическое положение наших предприятий.