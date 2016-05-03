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Анатолий Черный: рассчитываем, что летние продажи цемента будут рентабельны

03 мая 2016 17:23
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Новости Беларуси. Цемент и стекло: что делать крупным промышленникам этих отраслей в актуальных условиях? Правительство советует искать новые рынки. Производителей стекольной продукции уже поддержали дотациями из бюджета. Это помогло в ценовой борьбе с зарубежными конкурентами. Внутренний рынок цемента сейчас просел, как и спрос традиционных иностранных партнеров. Тем не менее, прогнозы профильного министерства — позитивные.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
На порядка 30% должны подняться цены на российском рынке. С учетом стабилизации российского рубля. Поэтому мы рассчитываем, что уже летние продажи цемента будут рентабельны и позволят поправить экономическое положение наших предприятий.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Анатолий Черный

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