Правительство утвердило трехлетний бюджет

Новости Беларуси. Рост ВВП более 2% в год и снижение ставки рефинансирования до 10%. В правительстве определились с трехлетней финансовой программой республиканского бюджета.

Один из наиболее чувствительных внешних факторов – мировые цены на нефть – ожидается их рост с 35 до 50 долларов за баррель. Курс доллара США к концу 2019 года не должен превысить отметку 2 рубля 24 копейки. За этот период на 3,5 миллиарда рублей вырастут доходы, соответственно, на столько же увеличатся и бюджетные расходы. И это при сохранении серьезного – почти 1,5-миллиардного профицита, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.