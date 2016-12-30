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Правительство утвердило трехлетний бюджет

30 декабря 2016 16:50
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Новости Беларуси. Рост ВВП более 2% в год и снижение ставки рефинансирования до 10%. В правительстве определились с трехлетней финансовой программой республиканского бюджета.

Один из наиболее чувствительных внешних факторов – мировые цены на нефть – ожидается их рост с 35 до 50 долларов за баррель. Курс доллара США к концу 2019 года не должен превысить отметку 2 рубля 24 копейки. За этот период на 3,5 миллиарда рублей вырастут доходы, соответственно, на столько же увеличатся и бюджетные расходы. И это при сохранении серьезного – почти 1,5-миллиардного профицита, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси

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