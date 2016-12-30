Новости экономики за 30.12.2016

Новости Беларуси. Многие белорусы в эти минуты заняты подготовкой к праздничному столу. Одни – в поисках свежей и эксклюзивной продукции, другие – в надежде сэкономить на многочисленных акциях. Многие отправятся за продуктами завтра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ

На фруктовую корзину в среднем уйдет рублей 12. Килограмм мандарин стоит от 2 рублей. Яблоки можно найти и по рублю. Бананы 1,80. Куда же без «Оливье». Вареная колбаса хорошего качества обойдется в 8 рублей. 100-граммовую банку икры на акции можно купить за те же 8 рублей. В среднем каждая семья на застолье потратит от 50 до 200 рублей. Все зависит от вкусовых предпочтений и количества собравшихся за столом.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ!

Мобильные операторы готовы к потоку звонков и SMS в новогоднюю ночь. Бесперебойную связь в круглосуточном режиме обеспечат усиленные дежурные бригады инженеров при поддержке компаний-производителей оборудования, чтобы, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, ничто не отразилось на стабильности работы сетей. Таким образом, в часы наибольшей нагрузки абоненты смогут поздравлять другу друга как при помощи голосовой связи, так и совершать видеозвонки через Интернет.

В ДВА СЧЕТЧИКА

Многие будут отмечать Новый год в гостях или поедут в места массовых гуляний. Самое время подумать о расходах на транспорт. Общественный – будет ходить до 5 утра. Талончик стоит 55 копеек. Те, кто не захочет мерзнуть на остановках, будут стараться вызвать такси. Изменения тарифов операторы не прогнозируют. Сейчас в пределах 50-80 копеек за километр в столице и порядка 30 копеек – в областных и районных центрах. Посадка – 1,50.

