Минский завод игристых вин удостоен награды «Выбор года-2016»

Новости Беларуси. Новые рынки для экспорта и необычный способ розлива. Монголия, Эстония, США, Израиль, Чехия, Туркменистан – Минский завод игристых вин расширяет географию поставок шампанского. Но, конечно, самая большая награда, которой гордятся на предприятии, – выбор покупателей, который достигает своего пика аккурат перед Новым годом.

В эти дни в магазинах царит ажиотаж. Выдержанное, игристое, «Советское». Качество нашего «Советского» подтверждается многими наградами. За 38 лет истории завода их здесь более 140. Одна из последних – «Выбор года-2016», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Шуя, глава оргкомитета конкурса «Выбор года» в Беларуси:

Есть такие компании, которые побеждают на протяжении уже многих лет. В частности, мне приятно отметить, что это наше отечественное предприятие – Минский завод игристых вин.

Лада Карпович, главный шампанист Минского завода игристых вин:

Производство «Советского» шампанского – это такое волшебное действие. Для данного вина мы выбираем самые лучшие виноматериалы определенных сортов винограда. Они проходят длительную цепочку оценки качества.