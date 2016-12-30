Новости Беларуси. Отапливать Могилев теперь будут не котельные, а теплоэлектростанции. На старейшей из них – ТЭЦ-1 – запущена новая газовая турбина мощностью 26 мегаватт. Таким образом, здесь окончен первый этап масштабной модернизации. Работу сумели завершить за два года. Финансировали проект за счет кредита Всемирного банка.

Благодаря модернизации значительно выросла мощность станции. Теперь вместо котельных от ТЭЦ-1 тепло будет подаваться в несколько крупных спальных районов города. Современное оборудование также позволит сэкономить тысячи тонн условного топлива, в деньгах – 3 миллиона долларов в год, улучшить экологическую обстановку и надежность всей могилевской энергосистемы в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Солонович, директор филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»:

Все тепло, которым обеспечивается город, население, промышленность, вырабатывается только на тепловых электрических станциях. Если сегодня на выработку киловатт-часа в стране тратится 263 грамма на киловатт-час, то мы сегодня имеем 172 грамма на этой Могилевской ТЭЦ-1. Это значительно улучшает экономику могилевской энергосистемы.