Новости экономики за 13.02.2018

Новости Беларуси. 33 миллиона рублей белорусские банки перевели на благотворительные счета в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 22 финансовых учреждения оказали спонсорскую помощь социально значимым проектам, инвестировали в спорт, культуру и здравоохранение.