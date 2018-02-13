Новости экономики за 13.02.2018

Новости Беларуси. 33 миллиона рублей белорусские банки перевели на благотворительные счета в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего 22 финансовых учреждения оказали спонсорскую помощь социально значимым проектам, инвестировали в спорт, культуру и здравоохранение.
Больше всего денег – 12 миллионов – ушло на физкультурно-оздоровительную работу. Еще 10 миллионов перечислили учреждениям образования и культуры. Дополнительно профинансировали строительство домов семейного типа, помогли ветеранам, инвалидам и многодетным семьям.
На Сахалине открыли первый белорусско-российский агрогородок.
БВФБ. Доллар подешевел на 0,41 копейки.