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Новости экономики за 13.02.2018

13 февраля 2018 16:49
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Новости Беларуси. 33 миллиона рублей белорусские банки перевели на благотворительные счета в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всего 22 финансовых учреждения оказали спонсорскую помощь социально значимым проектам, инвестировали в спорт, культуру и здравоохранение. 

Новости экономики за 13.02.2018-1

  

Больше всего денег – 12 миллионов – ушло на физкультурно-оздоровительную работу. Еще 10 миллионов перечислили учреждениям образования и культуры. Дополнительно профинансировали строительство домов семейного типа, помогли ветеранам, инвалидам и многодетным семьям. 

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# Экономика # Экономическая рубрика

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