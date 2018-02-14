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Займы станут дешевле: впервые в 2018 снижена ставка рефинансирования

14 февраля 2018 08:17
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Новости Беларуси. Первое с начала 2018 года снижение ставки рефинансирования. С 14 февраля показатель составляет 10,5 % годовых, потеряв таким образом полпункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Займы станут дешевле: впервые в 2018 снижена ставка рефинансирования-1

Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятными тенденциями на внешних рынках. В 2017 году финансовый регулятор снижал ставку 8 раз: с 17 до 11 %. Прогноз на 2018 год – 9,5 %.

Отметим, этот показатель влияет на доступность кредитных ресурсов. Ожидается, что займы как для реального сектора, так и для физических лиц станут дешевле.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси # Фотофакт

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