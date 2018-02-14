Займы станут дешевле: впервые в 2018 снижена ставка рефинансирования

Новости Беларуси. Первое с начала 2018 года снижение ставки рефинансирования. С 14 февраля показатель составляет 10,5 % годовых, потеряв таким образом полпункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятными тенденциями на внешних рынках. В 2017 году финансовый регулятор снижал ставку 8 раз: с 17 до 11 %. Прогноз на 2018 год – 9,5 %.