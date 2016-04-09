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Правительство гарантирует сельхозорганизациям кредиты сроком до года

09 апреля 2016 11:10
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Новости Беларуси. Правительство предоставит банкам гарантии по кредитам, выделяемым сельхозорганизациям, сроком до года.  Речь идет о погашении основной суммы долга и только для предприятий, которые поставляют продукцию  для республиканских госнужд. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров.

Деньги предназначены для предоплаты сельхозпродукции, возмещения затрат на ее производство и оплаты транспортных услуг по доставке. В документе  приводится более 20 организаций, которым выдаются кредиты на общую сумму 4 трлн. рублей. В их числе - комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы, Оршанский льнокомбинат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кредиты Беларуси

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