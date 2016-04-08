Новости экономики за 08.04.2016

Новости Беларуси. ЕАЭС впереди Европы всей. В рейтинге самого дешевого топлива на заправках лидируют страны евразийской интеграции.

ПОЛНЫЙ БАК

Действительно, именно в Беларуси, России и Казахстане дешевле, чем в других странах можно заправить свою машину. Стоит отметить, что теперь и в Беларуси набирают обороты всевозможные акции и бонусы от АЗС.

Ну а если вы планируете автомобильный вояж по старому свету, то лучше запастись топливом подальше от Италии и Норвегии. Где за литр 95-го попросят от полутора евро. В Нидерландах и вовсе наблюдается парадокс: самый дорогой бензин Европы предлагают в стране с хорошо развитой нефтепереработкой.

ЕСТЬ ИДЕИ?

15 белорусских проектов претендуют на международные гранты. Стартапы приглянулись экспертам из «Сколково». За право воплотить в жизнь свои идеи боролись студенты, преподаватели, ученые и предприниматели. В «топе» с инновационных проектов этого года — исследования в области биотехнологий и зеленой экономики. Именно такие разработки сейчас вызывают наибольший интерес. Впервые IT-отрасль не вызвала ажиотажного спроса заказчиков.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Мы взяли новые направления. Это биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности. У нас много говорят про 5 и 6 технологический уклад. Биотехнологии относятся фактически к 6 укладу. Это, как говорят, будущее.



СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Финансовая безопасность. Беларусь и Россия сегодня привели к общему знаменателю национальные системы страхования вкладов. Стороны оговорили не только единый подход к банковским операциям в рамках Союзного государства. Подписанный меморандум предполагает активизацию самых разных форм сотрудничества. Прежде всего — реализацию совместных исследовательских проектов. А также инициатив Беларуси и России в международных организациях.

Александр Педько, заместитель генерального директора агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов:

Надо создавать максимально комфортные условия для вкладчиков. Без изучения мирового опыта это в принципе невозможно.

ЧТО ПОСЕЕМ?

В Беларуси для аграриев начинается самое ответственное время. К этому моменту уже 40% площадей засеяны ранними яровыми. Завершить работы по всей стране планируют в течение ближайших 10 дней.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Диктатура технологии должна быть. Она заключается не только в готовности техники, но полностью в технологии производства. Это и подготовка семян, это и обеспечение минеральными заправками, удобрениями, это защита растений.

ВРЕМЯ НАЛИЧНЫХ

Сегодня ночью и завтра рано утром могут не работать банковские карточки. Некоторые банки предупреждают клиентов о сложностях при расчете за покупки или при снятии наличных денег. Причины возможных сбоев – технические работы, которые проводит Процессинговый центр.

ИЗ БАНКОВ В БАНКИ

В марте белорусы принесли в обменники на 211 млн. долларов больше, чем купили. В первый весенний месяц люди обзаводились белорусскими рублями даже охотнее, чем в феврале. И это не удивительно, учитывая состояние дел на валютно-фондовой бирже, где сегодня состоялись очередные торги. Доллар снова «на грани»: до 20 тысячного рубежа — всего 29 рублей. Евро стал дешевле на 141 белорусский рубль, российская валюта стала дороже.

Экономические новости представлены Альпари, профессиональные консультации по инвестированию и интернет-трейдингу, подробности на www.alpari.by.