Правительство Беларуси потребовало ускорить реконструкцию льнозаводов в стране

Новости Беларуси. В правительстве требуют ускорить реконструкцию льнозаводов. 19 июля в Совмине рассматривались вопросы развития отрасли. В Беларуси развиты необходимые технологии, специалисты, сорта культур. Большая работа ведется по реконструкции Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

По целому ряду областей и на отдельных заводах до сих пор нет проектно-сметной документации. Иначе как безответственным отношением это назвать нельзя.

Всего в Беларуси 44 льнозавода. Оборудование почти на каждом третьем из них уже вдвое переработало заложенный производителем ресурс. Президент ранее поручил в течение текущей пятилетки переоснастить отрасль, чтобы выйти на производство льноволокна в 60 тысяч тонн в год.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Выделено 574 миллиарда рублей на техпереоснащение и новое строительство 11 льнозаводов, из них 3 должны построить и 8 модернизировать. Предстоит ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации, самого строительства, а также поставку оборудования на эти объекты.