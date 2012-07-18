Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали генеральный контракт на строительство АЭС. Документ заверили под Минском в резиденции Заславль, где состоялось заседание союзного Совмина.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я ещё раз хотел бы подчеркнуть, что наша главная цель — это равные права и равные условия для наших компаний. Поэтому с созданием Единого экономического пространства мы серьёзно продвинулись вперёд, но пока ещё общего единого рынка нет. И присутствуют ещё различного рода досадные вещи как изъятия или особые условия торговли. Их надо устранять для того, чтобы действительно работал общий рынок. Тем более, что Российская Федерация уже член ВТО — и мы вас поздравляем с этим — и я думаю, что будет согласованная позиция и в дальнейшем. Полагаю, что те позиции, которые у нас есть — по транспортному обслуживанию, по другим вопросам — могут быть предметом работы Евразийской экономической комиссии, где сконцентрировано достаточно много профессиональных людей, которые под руководством заместителей премьер-министров могли бы решать эти вопросы.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

Наши отношения на подъёме. Свидетельством тому является самый большой за историю российско-белорусского экономического сотрудничества торговый оборот. Это результат нашей двусторонней работы и, конечно, результат создания нового интеграционного объединения — я имею в виду Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Но наша задача заключается в том, чтобы эти положительные позиции, которые существуют в экономической сфере, нам закрепить. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы долгосрочные экономические отношения между Россией и Беларусью основывались не только на поставках из России в Беларусь и наоборот тех или иных товаров, а на совместных проектах.

Подписание дня: на строительство первой белорусской АЭС выделяется кредит, и строительство первого энергоблока планируется завершить к 2017 году. Строить под ключ будет российская сторона, а учёные уже заговорили о совместных проектах в этой сфере.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

Общий объём инвестиций составляет 10 миллиардов долларов — это беспрецедентно большая сумма. За этим проектом, надеюсь, как за паровозом, потянутся другие, может быть, менее, скажем, крупные по размеру, но не менее важные по содержанию. И на это и должна быть направлена деятельность двух правительств.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Строительство АЭС – это хорошая база для развития науки в ядерной области. Для того, чтобы готовить кадры в этой сфере – учёных и строителей. Это тоже очень важно, потому что строительство атомных электростанций требуют особых навыков, квалификации, лицензии.

Что касается ВТО: Совет Евразийской экономической комиссии будет рассматривать этот вопрос, чтобы со вступлением России в эту всемирную организацию не пострадали белорусские интересы.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Зачастую говорят о том, что в этом плане для Беларуси будут не очень комфортные условия созданы. Я должен сказать, что это совершенно не так, мы эти вопросы – непростые вопросы, сложные вопросы – рассматривали и договорились, приняли сразу решения, которые позволяют быть уверенными в том, что дальнейшее торгово-экономическое и инвестиционное наше сотрудничество будет только расширяться. Поэтому здесь нет никаких угроз для торгово-экономических и тем более суверенных функций и действий.

Стадию создания альянса МАЗа и КАМАЗа премьеры назвали «продвинутой».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В ближайшее время приезжает правительственная делегация во главе с министром промышленности Российской Федерации, где ту принципиальную договорённость, которая достигнута у президента и на нашем уровне, мы постараемся реализовать, материализовать. То есть определены подходы, а детали уже будут отработаны. Это уже не просто некие объединительные процессы сверху, это создаются современные транснациональные корпорации, которые не торговать будут между собой, а производить продукцию.

По всем 23 пунктам повестки дня сегодня подписаны бумаги, ни один документ не оставлен на доработку. Было заявлено, что перспективы развития экономики Беларуси и России будет рассматривать группа высокого уровня. Решение создать такую было принято на заседании. Премьеры также подтвердили, что обе страны переживают сейчас период концентрации своих усилий на концентрации партнёрства, и Беларусь и Россия намерены и дальше продвигать проект Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.