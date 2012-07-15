Любаньский райагросерс

Герой программы мечтал когда-то о карьере морского офицера. Не сложилось. Свою жизнь он связал с техникой. И хорошо, от судьбы не уйдешь, говорит Андрей Змитрович, директор Любанского райагросерса.

От Андрея Александровича то и дело приходилось слышать извинения за очередной звонок. Понимаем, горячая пора. Приехали-то в разгар сезона - уборка урожая уже началась. К такому ритму жизни Андрей Змитрович привык: почти 30 лет работает в сфере технического обслуживания крестьян, облегчения, повышения производительности труда. Треть из них руководит одним из самых старейших предприятий - Любанскому агросервису в следующем году 80 лет. На территории ремонт мастерских. К осени везде будут стеклопакеты — стараемся, и по мере возможности создаем комфортные условия для работы, говорит Андрей Александрович. Кадрами дорожим, подмечает он.

Эти составляющие помогают найти общий язык с подчиненными. А их высокая квалификация и энтузиазм выручает из любой ситуации. Взять хотя бы перепрофилирование. Местные кулибины постоянно удивляют своими разработками, особенно иностранцев. В обычной мастерской порой рождаются настоящие технические шедевры. Не всегда есть возможность приобретать новую технику или запчасти. А простоев в работе на селе быть не должно. Вот и приходиться развивать свое, так сказать, «конструкторское бюро», сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.