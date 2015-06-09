Правительство Беларуси обсудило концепцию социально-экономического развития страны на 2016 год

Новости Беларуси. Снижение уровня инфляции, повышение производительности труда и диверсификация экспорта. В Правительстве 9 июня обсуждали концепцию социально-экономического развития страны на 2016 год.

Прогноз направлен на обеспечение макроэкономической стабильности в непростых внешних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В концепции развития на 2016 год поставлена задача снизить уровень инфляции, что позволит уменьшить процентные ставки по кредитам и сделать их доступнее как для населения, так и для реального сектора экономики.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ключевое требование к прогнозным документам – сбалансированность и согласованность между собой, нацеленность на решение стратегической задачи, повышение качества жизни населения и рост его благосостояния. При защите программы деятельности Правительства мы определились, что решения по базовым вопросам экономической политики должны быть реализованы в полном объеме в текущем году. Реализация системных мер позволит, сохранив достигнутую сбалансированность, перейти к экономическому росту. При этом важно не растратить золотовалютные резервы и добиться снижения инфляции.

Также речь шла о расширении экспорта за счет трех направлений: Евразийского экономического пространства, ЕС и других стран. Сальдо внешней торговли планируют повысить благодаря появлению новых рынков сбыта и восстановления традиционных.

Акцент делается и на повышение эффективности работы промышленности и получение отдачи от модернизации. Также будет поддерживаться и частный бизнес. Обсуждались и основные направления налоговой и денежно-кредитной политики.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Очень важно, что сохраняется направленность государственных капитальных расходов Мы не отказываемся от поддержки жилищного строительства. Поэтому жилищная программа, объемы и параметры, сегодня будут обсуждаться. Но, однозначно, это будет льготное жилищное строительство.