Начальник отдела «Авиации» МЧС Беларуси задержан за взятку

Новости Беларуси. Цена свободы — 4 тысячи евро. За взятку сотрудниками КГБ задержан начальник отдела «Авиации» МЧС Беларуси. До этого он два года положительно решал вопрос закупки запчастей по завышенной стоимости у российских фирм. За это получал вознаграждение — 10 процентов от суммы контракта. Так заключено более двух десятков договоров на общую сумму свыше полумиллиона долларов.

В депозитарной ячейке фигуранта этого дела при обыске обнаружили наличные в различных валютах в эквиваленте на сумму свыше 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет.