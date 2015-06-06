Анатолий Калинин: В 2014 году по объему экспортных строительных услуг мы вышли на уровень $1,3 млрд

И новейшие современные технологии важны, и лапти, и вышиванка, и Слуцкие пояса, как элементы формирования самосознания. И умение белорусов, например, добывать национальное богатство из недр земли – калийные соли. Так вот, первая соль, добытая белорусами на Гарлыкском месторождении, оказалась очень трудной! Гигантский холодильник в недрах земли пришлось построить, чтобы добраться до одной из крупнейшей в мире залежи калия. Не только об этом в интервью нашей программе рассказал вице-премьер Анатолий Калинин.

Анатолий Николаевич, вы сами неоднократно бывали в Туркменистане, в том числе и на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Для белорусских строителей это был еще и хороший опыт использования передовых технологий. Можете объяснить, зачем даже грунт пришлось замораживать?

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Там высокие уровни воды, достаточно обогащенные пласты. Недалеко протекает Амударья. Мы пробурили скважины по периметру и на глубине 200 м устроили так называемый холодильник. Можно сказать, такой уникальный случай, когда мы в пустыне провели такую технологию заморозки. Холодильник построили в пустыне на глубине 220 м. Можно представить. Поэтому, с учетом этих сложностей, у нас были определенные технические новшества и новации, которые позволят нам наработать определенный опыт. И мы хотим тиражировать, распространять эту технологию, эти условия проходки и в других регионах.

Мы сейчас ведем переговоры по строительству комбината в Березняках, в Российской Федерации. Выезжали наши специалисты, сейчас идут проектные работы. Мы также хотим участвовать в этом проекте. У нас есть и потенциал, и нас оценивают на мировом рынке не только как производителей калийных удобрений, но и как строителей. Мы производим оборудование горнопроходческое. Всю технологию, цепочку.

Создавая такой комбинат в Туркменистане, мы, получается, даем этой стране новую отрасль экономики и новую возможность для экспорта калийных удобрений. Не получаем ли мы таким образом конкурента на глобальном рынке?

Анатолий Калинин:

Есть такая договоренность, что при реализации данного комбината объем 1,4 млн тонн (это для Туркменистана будет составлять 70% экспорт), и реализовать, и выйти на все достаточно сложные и консервативные рынки по калийным удобрениям туркменской стороне очень сложно. И они как раз обращаются к нам, чтобы мы совместно реализовывали и формировали цену. И создавали таким образом определенный такой конгломерат производителей в странах СНГ.

После 2013 года, когда рынок калийных удобрений просел, со стоимости в 1000 долларов за тонну сейчас мы опустились, по-моему, до 300 долларов за тону, сейчас производители берут объемами. И очень сложно стало находить новые рынки, а то и получать прибыль на старых рынках.

Анатолий Калинин:

Вы помните, ранее мы работали вместе с «Уралкалием». И мы считали, что это наш один из стратегических партнеров по продаже продукции. Но потом в силу сложившихся обстоятельств мы пошли самостоятельным путем. И мы, по информации прошлого года, по статистике, продали более полутора миллионов тонн дополнительно калийных удобрений на внешние рынки. Таким образом, Беларусь достаточно динамично и независимо может реализовывать данную продукцию. Да, цены на рынках, внешняя конъюнктура где-то снизилась, но и говорить о том, что будет какое-то дальнейшее падение, не приходится.

Еще лет 20 назад мы не могли думать о том, что в далеком Туркменистане будем реализовывать такой проект стоимостью 1 млрд долларов. И, вот, сейчас это реальность. Атомную станцию строим, в том числе своими силами. А вы можете еще перечислить какие-то такие знаковые для страны проекты, которые сейчас реализуются?

Анатолий Калинин:

Глава государства поставил нам задачу, белорусским строителям, выйти на объем в миллиард долларов экспортных строительных услуг. Мы уже вышли в прошлом году на уровень 1,3 млрд долларов. И такие проекты, как Туркменистан, Венесуэла, Российская Федерация – это три знаковые площадки, которые позволяют нам и обеспечить занятость белорусских строителей, и продвигать свои технологии, и обучаться новым технологиям, которые имеются на этих рынках. В Венесуэле мы также ведем активно строительство. Построили три завода: по производству тракторов, сборке автомобилей и по производству строительных материалов. Таким образом, сейчас ведем строительство жилых поселков. Мы строим более 10 тысяч квартир. Это порядка 300 домов. Таким образом, это площадка для нас также интересна, это в Латинской Америке. Мы сейчас прорабатываем вопросы строительства в Эквадоре важных социальных объектов. Это детские садики. Более 100 объектов, мы рассматриваем этот вопрос. И в Российской Федерации мы ведем строительство в 42 регионах, но мы ищем и другие направления для того, чтобы обеспечить занятость и, соответственно, реализовать ряд коммерческих проектов. С учетом опыта, базиса, который создан в Республике Беларусь. Поэтому есть чем гордиться, есть определенные результате.

Вы в Правительстве еще курируете и ЖКХ. Не можем нет спросить о стоимости, будут ли повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги до конца года. И готовится документ о том, что будет предоставляться адресная социальная помощь по оплате коммунальных услуг. Можно ли какие-то подробности узнать?

Анатолий Калинин:

Что касается изменения цен на жилищно-коммунальные услуги, то уже выработаны подходы. В течение двух лет (2014-15 годы) они будут следовать этим подходам. А подходы простые: повышение одноразовое будет в январе на эквивалентно пяти долларам, а затем – индексация, в зависимости от изменения стоимости заработной платы по стране. Обычно мы раз в квартал проводим такие небольшие изменения. По итогам первого квартала произошло изменение только на 1,2%. То есть не столь чувствительно для граждан. Таким образом, могу подтвердить, что в этом году эта схема повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в следующем году, и далее будет сохранена.

Что касается безналичных жилищных субсидий, то и мы сейчас видим, что определенным категориям с низкими доходами и в это время тяжело оплачивать коммунальные услуги. Потому что и пенсии, и пенсионеры живут достаточно скромно. Поэтому мы вводим, предлагаем, разрабатываем сейчас документы и внести главе государства предложение по адресной социальной помощи. То есть человек, о которых я говорил (с низким достатком), пенсионеры, будут получать дотацию дополнительно на коммунальные услуги. Это не значит, что они будут пропорционально подниматься. То есть мы таким образом вводим социальную защиту и переходим от субсидирования отрасли к субсидированию непосредственно человека с зависимостью от достатка.

Спасибо большое.

Анатолий Калинин:

Спасибо.