Новости Беларуси. Белорусско-литовский бизнес-форум стартует 8 июня в Мариямполе. Встреча представителей деловых кругов, промышленных и инвестиционных компаний двух стран поможет усилить экономическую интеграцию Беларуси и Литвы. Помимо традиционной контактно-кооперационной биржи, отечественные предприниматели посетят ряд компаний и заводов региона. Это даст возможность установить прямые контакты с производителями и расширить рынки сбыта.

Подобные бизнес-встречи между нашими странами проходят регулярно. Добавим, Литва в общем объеме товарооборота Беларуси занимает 8-е место, а сумма взаимной торговли превышает полтора миллиарда долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.