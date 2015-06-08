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Белорусско-литовский бизнес-форум стартует 8 июня в Мариямполе

08 июня 2015 07:15
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Новости Беларуси. Белорусско-литовский бизнес-форум стартует 8 июня в Мариямполе. Встреча представителей деловых кругов, промышленных и инвестиционных компаний двух стран поможет усилить экономическую интеграцию Беларуси и Литвы. Помимо традиционной контактно-кооперационной биржи, отечественные предприниматели посетят ряд компаний и заводов региона. Это даст возможность установить прямые контакты с производителями и расширить рынки сбыта.

Подобные бизнес-встречи между нашими странами проходят регулярно. Добавим, Литва в общем объеме товарооборота Беларуси занимает 8-е место, а сумма взаимной торговли превышает полтора миллиарда долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Литва

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