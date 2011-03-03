Правительство Беларуси не исключает возможности создания холдингов на базе МАЗа, БелАЗа и МТЗ

В Беларуси планируется создание холдинга по производству сложной бытовой техники. Этот вопрос обсуждался во время посещения Президентом Александром Лукашенко завода «Атлант».

Правительство не исключает возможности создания холдингов также на базе ряда крупнейших предприятий, в том числе, МАЗа, БелАЗа и тракторного завода. Это позволит повысить подготовку кадров, нарастить конструкторские и научно-исследовательские структуры. Таким холдингом, по сути, уже является ЗАО «Атлант».

Глава государства поинтересовался конкретными успехами предприятия.

Виктор Шумило, генеральный директор ЗАО «Атлант»:

Мы все время работаем над новыми изделиями. В 2010 году будет разработано 19 новых моделей холодильников.

Сергей Ткачев, помощник Президента Республики Беларусь:

80% холодильников, 75% стиральных машин – экспорт.

Глава государства ознакомился также с перспективами развития производства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Завод «Атлант» – флагман белорусской промышленности и один из крупнейших поставщиков в страну валюты. Предприятие ведет постоянную инвестиционную деятельность, имея при этом собственную развитую социальную инфраструктуру.

Александр Лукашенко побывал в производственных цехах и уникальных лабораториях завода, где в центре внимания было создание новых образцов бытовой техники, а также импортозамещение.

Александр Дашко, заместитель главного инженера ЗАО «Атлант»:

Изначально завод создавался на 750 тысяч холодильников год. Сегодня мы ведем реконструкцию, чтобы выйти на мощность в 1,5 млн холодильников в год.

Владимир Рожков, заместитель начальника испытательного центра ЗАО «Атлант»:

Мы взяли точную копию западноевропейского стандарта. И сегодня ни одна из республик такого стандарта не имеет, даже Россия. Отсюда, методы наших испытаний соответствуют методам испытаний любой лаборатории Западной Европы и требованиям к стиральным машинам.