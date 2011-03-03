За год белорусский экспорт вырос почти на 5 миллиардов долларов

Итоги и дальнейшие направления развития внешней торговли обсуждали в Минске на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.

Почти 20-процентный прирост связан с открытием новых рынков, развитием товаропроводящих сетей, а также расширением объемов экспортных поставок.

Так, активное продвижение белорусских товаров в Латинскую Америку обеспечило доход в десятки миллионов долларов. А экспорт в Россию вырос почти в полтора раза.

В дальнейшем Беларусь намерена активнее работать в Африке, Восточной Азии и Европе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А также наращивать объемы экспортного строительства в латиноамериканском направлении.

Андрей Гиро, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Наращиваемого экспорта по итогам прошлого года у нас было чуть больше, чем плюс 10%. По январю картина еще более радужная. Надеемся, что сохранится тенденция на 40%.

В январе этого года мы поставили в Германию продукции и услуг больше, чем в январе прошлого года.

Анатолий Ничкасов, Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Всем известна та работа, которая проводится в отношении Венесуэлы. Наша отрасль там вышла на достаточно серьезный объем жилищного строительства. Мы должны построить более 20 тысяч квартир (это 1,5 млн квадратных метров жилья) и в ближайшие два-три года реализовать всю эту программу.