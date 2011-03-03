Александр Лукашенко посещает предприятие «Атлант»

Глава государства знакомится с производством и перспективами его развития. Это флагман белорусской промышленности и один из крупнейших поставщиков в страну валюты.

Предприятие осуществляет постоянную инвестиционную деятельность, а также имеет развитую социальную инфраструктуру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ожидается, что Президент посетит производственные цеха и лаборатории завода, где в центре внимания будет создание новых образцов бытовой техники и импортозамещение.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

То, что мы произвели, – это хорошо. Это может быть на складе. Или в худшем, или в лучшем случае продано в Беларуси. Нас волнует экспорт, импорт. Как они здесь работают. Нас интересует рентабельность этого предприятия. И, в конечном счете, деньги на счетах, закредитованность, долги и так далее.

И подробнее о посещении главой государства предприятия «Атлант» – в наших следующих выпусках новостей.