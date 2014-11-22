Правильно ли сделали в Жлобине, что закрыли нецивилизованный рынок игрушек на железнодорожном перроне?

Как рекламируют товары на телеканалах, мы видим каждый день. Но вот в былые годы пассажиров поездов умиляла устная реклама огурчиков, холодненького молочка и горячей картошечки на перронах полустанков. А белорусский город Жлобин всегда славился рекламой мягких игрушек. Причем, собственного производства. Несмотря на засилье товаров «мэйд ин чайна» и сегодня Жлобин и жлобинцы сражаются на фирменном рынке с китайской дешевизной. Как это происходит, рассказывает Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Жлобин. Ещё пять лет назад эта станция была самой узнаваемой на Белорусской железной дороге. И дело даже не в шикарном здании вокзала. Лицо городу делали продавцы мягких игрушек. Бесконечные медведи, слоники, зайчики, леопарды, тигры и львы - всё это пестрое зооразнообразие населяло здешние перроны.

Почти полтора десятка лет Жлобин завоёвывал себе звание игрушечной столицы Беларуси. Удивительно, но факт: в этом городе никогда не было и по сегодняшний день нет ни одной крупной фабрики по выпуску мягких игрушек.



Регина Букина, кладовщик художественной мастерской ОАО «БЕЛФА»:

Все шили игрушки, все занимались игрушками. Тогда такое, может быть, время было, что нам просто эти игрушки помогали.

Начало девяностых заставило стать жлобинчан на капиталистические рельсы - классический пример стихийного развития частного бизнеса в эпоху перемен. Шить игрушки сели тогда и металлурги, и врачи.



Ответ на вопрос: почему игрушки? - оказался на поверхности. В Жлобине находится крупнейшее в Европе производство искусственного трикотажного меха. На волне перемен фабрика и жители города априори стали единым синдикатом. Рядовые жлобинчане не только загрузили мощности, но и способствовали расширению цветовой гаммы мехов.

Александр Добриян, корреспондент:

Глаза, рога, копыта, уши. Это странное полотно не что иное, как плод плодотворного сотрудничества производителей меха и производителей игрушек. Собственно говоря, это пазл. Последним остается только вырезать и собрать готовое изделие. Кстати, заказ одного из местных предпринимателей.

Даже сырьё для производства самого меха отечественное.

Сергей Борисевич, заместитель главного инженера по развитию ОАО «БЕЛФА г. Жлобин»:

Акриловые волокна производятся в Новополоцка «Полимиром». В грунт идёт светлогорская нить.

Правда, сегодня уже далеко не каждая игрушка, сделанная в Жлобине, похвастается «тутэйшими» корнями. Вот уже четыре года китайские производители по всем фронтам теснят отечественных мастеров. С целью разобраться в ситуации, отправляемся в одно уникальное для Беларуси место.



Александр Добриян, корреспондент:

Единственный в Беларуси специализированный рынок изделий их искусственного меха. Работа здесь начинается в 4 утра, к 6 все основные сделки будут заключены, а в 9 рынок будет закрыт.

Рынок меха городские власти открыли, как альтернативу торговле на перроне. В 2010 последнего торговца мягкой радостью с железнодорожного вокзала депортировали в законную резервацию. Узнаваемое лицо город потерял, но бренд уже закрепился на рынке. И прежде всего российском. Ещё пару лет назад здесь кипела торговля: свободных стоянок не было на квартал вокруг, а фуры увозили десятки тысяч мишек и пантер во все концы бывшего СССР. Сегодня крупнейший и единственный покупатель на рынке - Татьяна Трубач. Предприниматель из Вилейки приезжает сюда вот уже 15 лет.



Татьяна Трубач, предприниматель:

Раньше люди бежали на рынок торговали и убегали на работу. Вот почему остался этот ночной рынок. Это очень сложно и очень тяжело.

Желающих поделиться мыслями на рынке не оказалось. Говорят, тяжёлые времена: хвалиться нечем. Накануне нашего приезда сразу несколько крупных игрушечных цехов объявили о своём закрытии. Крест на бизнесе поставил российский рубль, ушедший в этом году в крутое пике. Продаж нет, денег нет, предприниматели своё положение называют не иначе как «выживание».



Продавец:

Тяжело нам здесь. Поэтому все вот так и шугаются вас...



Не на камеру продавцы рассказывают тренды нынешнего сезона: доля коренной жлобинской игрушки более, чем скромная. Почти 80% товара - от крошечных котиков до двухметровых медведей - так или иначе имеют азиатское происхождение. Часть игрушек белорусские мастера только наполнили синтепоном. Так называемые «чехлы», то есть сшитые, но не набитые игрушки, поставляется из Поднебесной. А если игрушку и кроили в Беларуси, то скорее всего тоже из китайского меха. Он дешевле.

Игорь Гирилович, бизнесмен, владелец цеха по производству мягких игрушек:

Этот приятней на ощупь.



Игорь Гирилович знакомит нас со своим небольшим производством. В игрушечном деле он с 2006.



Игорь Гирилович, бизнесмен, владелец цеха по производству мягких игрушек:

С этого коня и начиналось. Это самая первая наша разработка. В свое время потребность была в кониках.



До 2011 с этого склада на бескрайние просторы от Владивостока до Бреста отправлялись целые табуны плюшевых скакунов: до 5-7 тысяч ежемесячно. Сейчас об этом можно только мечтать: Украина воюет, Россия не рентабельна из-за падения рубля, а китайские конкуренты уже чувствуют себя как дома в отечественных торговых сетях.



Игорь Гирилович, бизнесмен, владелец цеха по производству мягких игрушек:

Это удар и большое испытание будет в этом году именно для жлобинского производителя. Скорее всего, много кто перейдет в другие сферы.

Но сдаваться в Жлобине не спешат. О том, что плюшевый бизнес вовсе не мягкий и пушистый, Елена Вознович знает не понаслышке. Кустарей, работающих «в серую», без налогов и сертификатов, победили когда-то, вложив деньги в оборудование и технологию. Сегодня к ситуации на рынке тоже подходят с холодным расчетом.

Елена Вознович, директор цеха по производству мягких игрушек:

Сейчас, в тяжелые времена для нас, времена простоев, когда мы полноценно, конечно, работать не можем, здесь одна надежда на те идеи, которые воплощает в жизнь наш технолог. Сейчас делам ставку на детскую мебель. Бескаркасную детскую мебель.

Не сидят сложив руки и на меховой фабрике. К концу года светлогорские химики обещают дать пробную партию нового волокна. Если всё срастётся, уже к середине следующего года в Жлобине произведут новый мех - аналог китайского.

Не забывают об игрушечном бизнесе и местные власти. В 2013, когда Жлобин принимал республиканские «Дожинки», на одной из площадей города прошёл Фестиваль игрушек.

Игорь Аслюк, заместитель председателя Жлобинского райисполкома:

Изготовление игрушки остается одним из направлений в Жлобине и, конечно, является его визитной карточкой.

А между тем, о том, что Жлобин — белорусская столица игрушек, уже сегодня знают лишь люди с очень хорошей памятью. Догадаться об этом человеку новому, попав в город, практически не реально. Ни специализированных магазинов, ни элементарной имиджевой рекламы. И как бы там ни было, но факт остаётся фактом: лучшим пиарщиком Жлобинской игрушки был признанный нецивилизованным рынок на железнодорожном перроне. Именно он создал бренд, давший заработок людям, узнаваемость городу и стабильный приток валюты в страну.