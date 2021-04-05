Появилось новое оборудование и много работы. В Гродно теперь есть почти безотходное производство уникального льна

Новости Беларуси. Вместо азиатского хлопка белорусский лен, расширение рынков сбыта и новые рабочие места. В Гродно прядильно-ниточное предприятие запустило линию по котонизации льноволокна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волокно теперь обрабатывают по совершенно новой технологии, и на такой продукт растет спрос. К тому же завод с помощью масштабной модернизации теперь может расширить ассортимент, а главное – не зависеть от азиатского хлопка. Ведь есть свой, белорусский лен. На него и ставка. Как работает производство, посмотрела Галина Буро.

Новая линия заменила устаревшее оборудование. Производственная цепочка закрытого типа, что, конечно, не очень удобно для съемки телекамерой, зато именно так выглядит современное умное оборудование, где человек минимально вмешивается в процесс.

Галина Буро, корреспондент:

На этой линии происходит котонизация короткого льноволокна по специальной новой технологии. Проще говоря, лен после этой обработки приобретает свойства, схожие с хлопком. А это значит, что предприятие может расширить ассортимент пряж для тканей бытового назначения, например, для гардин или для мебели.

От льнозаводов Гродненской и Минской областей сюда привозят грубое сырье. Оно поступает на линию, где удаляется костра, сорные примеси и пыль, происходит разволокнение, удлинение и умягчение. На выходе – приятное на ощупь и цвет волокно.

Александр Жук, начальник производства предприятия «Гронитекс»:

Ранее мы сталкивались с такой проблемой, что оттенок льна готовой продукции не всегда соответствовал требуемому. Данная линия позволяет при использовании различного качества входного сырья получить на выходе котонизированный лен нужной цветности и всех остальных требуемых физико-механических показателей.

Это и была цель «перевооружения» – создать конкурентоспособный продукт из отечественного сырья, чтобы диверсифицировать свои рынки сбыта. Новое льноволокно покупатели оценили, география стремительно начала расти. Теперь 90 % уходит на экспорт, в том числе в Россию, Китай, страны Европы. Раньше эта цифра была в три раза меньше. Новая линия не только плюсует в кошелек предприятия, но и экономит деньги – она максимально безотходная.

Собираем все отходы, прессуем. На брикетирующем прессе получаем пеллеты, которые используют для отопления производственных помещений.

Обработка льна – это лишь часть реализованного проекта. Модернизацию прошло и оборудование по выпуску смешанных и синтетических пряж, здесь освоили новую востребованную продукцию. Мера вынужденная, ведь раньше завод специализировался больше на переработке хлопка. Но семь лет назад начался жесткий демпинг со стороны азиатских производителей, покупатели стали там закупать сырье по более привлекательной цене. И на «Гронитексе» наступили не лучшие времена.

Светлана Смирнова, директор предприятия «Гронитекс»:

Долговые обязательства возрастали, предприятие вынуждено было работать в режиме неполной занятости. Конечно, перед коллективом стояла задача: что делать, куда двигаться и как выходить из сложившейся ситуации. Мы, конечно, понимали, что конкурировать с азиатскими производителями в сегменте хлопчатобумажных пряж просто бессмысленно, так как хлопок не произрастает в Республике Беларусь. Была выбрана стратегия, и в 2017 году мы запустили наш инновационный проект.

Долгая масштабная модернизация стоила свыше 7 миллионов рублей, большую часть финансирования взяли на себя республиканский и областной инновационные фонды. По подсчетам аналитиков, проект окупится в течение пяти лет. Зато заводчане уже сейчас почувствовали эффект – 14 новых рабочих мест, прибыль выросла в два раза, работают в полные смены, а это, конечно, заработные платы.